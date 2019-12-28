Овечкин объяснил свое решение отказаться от участия в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил свои мотивы при решении отказаться от участия в Матче звезд НХЛ-2020. — Спасибо, прежде всего, болельщикам за то, что выбрали меня при голосовании.