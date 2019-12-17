Алина Загитова: Ухожу, потому что у меня сейчас всё есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала своё решение о приостановке карьеры. По словам Загитовой, она приняла решение уйти в связи с тем, что получила всё, чего хотела.