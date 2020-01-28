Головин в заявке «Монако» на матч 1/8 Кубка Франции против «Сент-Этьена»

Футбольный клуб "Монако" опубликовал заявку на предстоящий матч 1/8 Кубка Франции против "Сент-Этьена". Встреча состоится сегодня в Монако, начало в 22:55 по московскому времени.