Златан Ибрагимович: «У меня все еще острый ум, и тело должно следовать за ним»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после победы над «Кальяри» (2:0) в матче Серии А. В прошедшей игре форвард забил свой первый гол после возвращения в Италию «Для нападающего важно стараться быть там, где нужно.