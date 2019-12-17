Хабиб Нурмагомедов рассказал в Краснодаре о планах по завершению своей карьеры

Спортсмен прокомментировал слова своего отца, что после боя с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке, боец может провести еще несколько поединков и завершить карьеру.