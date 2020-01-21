Истории из прошлого: за Австрию выступали знаменитый инженер, сутенер и тринадцатилетняя девочка

Совсем скоро в австрийском Граце начнется Чемпионат Европы по фигурному катанию. Грац – это живописный город с традиционной европейской архитектурой.