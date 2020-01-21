НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемThe Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками МоуриньюАскаров переместился на шесть строчек в рейтинге UFCСлуцкий – болельщику «Рубина» после трансфера Йевтича: «А Вы Месси ждали?»Великобритания отказала WADA в передаче допинг-пробы прославленного атлетаКокляев об аресте Емельяненко: он мне не друг, до встречи на рингеThe Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками МоуриньюБританские СМИ сообщают, что внутри команды Жозе Моуринью возникает конфликт. Футболисты «шпор» якобы недовольны скучными и старомодными тренировками португальского коуча.рекламаГендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что между петербургским клубом и «Сочи» достигнута договоренность об аренде форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина. —Олег Матыцин сохранит пост главы FISUОлег Матыцин сможет сохранить пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) после своего назначения министром спорта РФ. Об этом он сообщил ТАСС.С. Бакаев сообщил о своём переходе из «Спартака» в «Рубин»Полузащитник Солтмурад Бакаев сообщил, что он перешёл из московского «Спартака» в казанский «Рубин». «Здравствуйте, друзья!Истории из прошлого: за Австрию выступали знаменитый инженер, сутенер и тринадцатилетняя девочкаСовсем скоро в австрийском Граце начнется Чемпионат Европы по фигурному катанию. Грац – это живописный город с традиционной европейской архитектурой.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 1АланьяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныМОСКВА, 21 января. / Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир