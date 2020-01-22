Российские клубы получили трансферный убыток в 185 млн долларов в 2019 году

ФИФА опубликовала отчёт о тратах клубов на трансферы за 2019 год. В общей сложности за прошедший год было совершено 18 042 международных трансфера, в которых участвовали 15 463 футболиста.