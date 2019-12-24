НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМохамед Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира«Ливерпуль» благодаря голу Фирмино победил «Фламенго» и выиграл клубный чемпионат мираВяльбе осталась недовольна этапом КМ в Словении: «Не в первый раз не получается ничего»Олени и попугаи: Губерниев и Сёмин сцепились из-за престижной наградыL’Equipe: игроки «Монако» попросили Жардима сыграть с «Лиллем» по схеме 3-5-2 вместо 4-3-3Мохамед Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мираНападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира по футболу, сообщается в официальном аккаунте ФИФА в Twitter.рекламаЙоханнес Бе выиграл первый масс-старт в сезоне в Анси, Логинов — 11-йНорвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем первого масс-старта в сезоне на третьем этапе Кубка мира в Анси.«МЮ» может купить Алексея Миранчука за 40 млн евро (TMW)Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Англии, сообщает TuttoMercatoWeb.com. «МЮ», по данным источника, может купить 24-летнего россиянина за 40 миллионов евро.Емельяненко и Кадыров готовы встретиться на рингеГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий ДроздSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0Манчестер ЮнайтедИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —ЧелсиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииОсасуна2 : 3Реал СосьедадИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииЛечче0 : 0БолоньяИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииПарма0 : 0БрешиаИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболреклама«Милан» разгромно проиграл «Аталанте»"Милан" разгромно проиграл "Аталанте" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Аталанты".НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир