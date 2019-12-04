Боец Гончаров заявил, что готов драться с Емельяненко даже бесплатно

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров выразил готовность провести бой против Александра Емельяненко бесплатно. Еще в 2018-м году Гончаров вызвал Емельяненко на бой, но тот ему отказал.