Боб Арум предлагает два боя Кроуфорд-Макгрегор — один в ММА и один в боксе

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда заявил о желании договориться с президентом UFC Даной Уайтом о двух поединках между Кроуфордом и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором — один пройдет по правилам смешанных единоборств, второй — по правилам бокса.