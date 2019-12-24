Команда, которую мы полюбим в Новый год: изучаем молодежку накануне МЧМ-2020

26 декабря в Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею, сборная России начинает матчем с хозяевами в первый же день. Знакомимся с парнями, за которых будем переживать.