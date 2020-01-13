Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд

Мужская сборная России по гандболу, потерявшая шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы после поражений от Венгрии (25:26) и Исландии (23:34), не смогла не только выйти во второй этап континентального первенства, но и получить право на участие в олимпийской квалификации.