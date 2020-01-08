Овечкин поднялся на 11-е место по голам в истории НХЛ, сравнявшись с Селянне

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Оттавой» (6:1). Теперь на его счету 684 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.