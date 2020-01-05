Аякс намерен вернуть Де Лигта

Амстердамский клуб намерен взять игрока в аренду. Аякс заинтересован в возвращение игрока Ювентуса Маттейса Де Лигта, об этом сообщает VTBL.По информации источника, нидерландский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, ведь Де Лигт потерял место в основном составе туринского клуба.Отметим, что такой ход событий вполне реален, так как нидерландец хочет иметь регулярную игровую практику в преддверии Евро-2020.Напомним, что защитник перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро.