«Арсенал» не смог обыграть «Эвертон» на глазах Артеты и Анчелотти

В матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» гостил в Ливерпуле у «Эвертона». Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды проводили первые матчи после назначения новых главных тренеров.