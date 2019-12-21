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«Арсенал» не смог обыграть «Эвертон» на глазах Артеты и Анчелотти

В матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Арсенал» гостил в Ливерпуле у «Эвертона». Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды проводили первые матчи после назначения новых главных тренеров.
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