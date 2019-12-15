НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСостоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионовФанаты фигурного катания призвали отстранить Татьяну Тарасову от работы комментатором на ТВ«Катаюсь в паре и атмосфера добрее, чем на соревнованиях». Загитова рассказала о выступлениях в шоуАлексей Железняков: «Если команда Тутберидзе высказалась, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте рты и займитесь своими делами!»Украинка с 13-м размером груди планирует дебютировать в профессиональном боксе — фотоСостоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионовВ штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:рекламаКовальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов. Он сыграл за «Кингз» только 81 матчИлья Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов (до выплаты налогов).Плющенко резко отреагировал на «хамское» заявление Тутберидзе про ЗагитовуФигурист Евгений Плющенко обратился к тренеру Этери Тутберидзе, назвав «хамством» ее слова про то, что он заманивает к себе объявившую о прекращении карьеры Алину Загитову.Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано»Вице-президент футбольного года «Альбасете» Виктор Варела рассказал о состоянии украинского нападающего команды Романа Зозули после инцидента в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне, забив в четвёртом матче подряд. ВидеоВ очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2, идёт первый период). 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Записи матчейСан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Плей-офф Лиги Европы: конкуренты РПЛ и приключения грандов«Соккер.ру» находит интригу для российских поклонников футбола в плей-офф, где не будет клубов РПЛ и явного фаворита.Сильнейшие пары плей-офф Лиги Европы«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»«Хетафе» - «Аякс»«Байер» – «Порту»«Олимпиакос» – «Арсенал»«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»«Шахтер» – «Бенфика»«Рома» – «Гент»«Айнтрахт» – «Зальцбург»Хотя в числе участников было много клубов из топ-5, создали только одну пару из Англии и Испании – стран, делегировавших в плей-офф ЛЕ и ЛЧ по семь клубов.реклама