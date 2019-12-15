Плей-офф Лиги Европы: конкуренты РПЛ и приключения грандов

«Соккер.ру» находит интригу для российских поклонников футбола в плей-офф, где не будет клубов РПЛ и явного фаворита.Сильнейшие пары плей-офф Лиги Европы«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»«Хетафе» - «Аякс»«Байер» – «Порту»«Олимпиакос» – «Арсенал»«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»«Шахтер» – «Бенфика»«Рома» – «Гент»«Айнтрахт» – «Зальцбург»Хотя в числе участников было много клубов из топ-5, создали только одну пару из Англии и Испании – стран, делегировавших в плей-офф ЛЕ и ЛЧ по семь клубов.