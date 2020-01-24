Альберт Яруллин: «Сейчас гол Галиева обойдет весь интернет, хайпанем»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов (3:2). – С Уфой всегда такие матчи получаются – очень интересные и упорные.