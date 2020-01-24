НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАндрей Рублев вышел в четвертый круг Australian OpenЩербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате ЕвропыВоспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей НХЛИзбирком РФС признал неправомерным переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лигиЛыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Нисканен выступят в скиатлонеАндрей Рублев вышел в четвертый круг Australian OpenТАСС, 25 января. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.рекламаРоссийские фигуристы в парах заняли весь пьедестал чемпионата ЕвропыРоссийские фигуристы в соревновании спортивных пар заняли все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, сообщает «Интерфакс».Зверев станет соперником Рублева в 1/8 финала Australian OpenНемецкий теннисист Александр Зверев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. 22-летний Зверев в матче 3-го круга в трех сетах обыграл испанца Фернандо Вердаско.«Динамо» договорилось с нападающим сборной РоссииНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко перейдёт в «Динамо». Футболист сборной России в ближайшее время пройдёт медосмотр, после чего должен будет подписать контракт.Биатлон. Васнецова выиграла отборочный старт к Чемпионату Европы, Кайшева — 11-яНа этапе Кубка России в Ижевске состоялась женская спринтерская гонка, которая является отборочным стартом к Чемпионату Европы. Победу в ней одержала Валерия Васнецова.Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекордЛучший снайпер в истории НХЛ считает, что у форварда «Washington Capitals» есть реальный шанс догнать его.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол— : —Атлетик БильбаоНачало в 07:00Чемпионат ИспанииВаленсия— : —БарселонаНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —ВильярреалНачало в 12:30Еще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —АугсбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —ГертаНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииСПАЛ— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииФиорентина— : —ДженоаНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииМарсель— : —АнжеНачало в 11:30Еще 5Весь футболрекламаШахматная корона отправилась в Китай: Александра Горячкина уступила на первенстве мираВо Владивостоке завершился матч на первенство мира среди женщин. Россиянка Александра Горячкина проиграла действующей чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь.Альберт Яруллин: «Сейчас гол Галиева обойдет весь интернет, хайпанем»Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов (3:2). – С Уфой всегда такие матчи получаются – очень интересные и упорные.рекламаПеред матчем Кирьоса и Хачанова на стадионе произошла драка. Один из участников — мужчина в футболке сборной РоссииНеприятный инцидент произошел на центральном корте Открытого чемпионата Австралии. Прямо на трибунах подрались два мужчины.