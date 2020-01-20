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Британцы не отдают пробы Мо Фара. Имеют право?

Чем Британское антидопинговое агентство (UKAD) объясняет отказ передавать в распоряжение ВАДА пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара, который сотрудничал с дисквалифицированным тренером Альберто Салазаром.
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