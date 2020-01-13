«Хотелось бы закончить год боем с Хабибом»: Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

Российский боец одолел ирландца на ринге осенью 2018 года. Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор жаждет провести еще один поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.