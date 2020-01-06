Ковальчук – о переходе в «Монреаль»: помню, что здесь одно из лучших мест для игры

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в «Монреаль Канадиенс». «Уход из «Лос-Анджелес Кингз»? Это было тяжело, потому что хоккей – моё любимое занятие.