Большунов и Устюгов заняли первые два места в общем зачете «Тур де Ски»

Для одного из лыжников победа стала первой в спортивной карьере. Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли первые два места в общем зачете «Тур де Ски».