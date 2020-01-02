Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Бетербиев может отказаться от боя в Китае по политическим мотивам и лишиться пояса IBF

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев может отказаться от боя в Китае против местного боксера Мэн Фаньлуна. Фаньлун — обязательный претендент на титул IBF.