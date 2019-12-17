Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен. В концовках каждого из таймов по мячу забил Лоик Реми.