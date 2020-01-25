«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в третий раз за сезон и приблизился к выходу в плей-офф

«Ак Барс» в гостях одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кристиан Хенкель вывел казанцев вперед уже на второй минуте, но Джефф Плэтт сравнял счет еще до перерыва.