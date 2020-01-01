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Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась смешанная эстафета. Победителем гонки стала сборная Франции, представительница которой Жюлия Симон финишировала с флагом в руках.
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Горячкина выиграла 12-ю партию в матче за шахматную корону. Победитель противостояния определится на тай-брейке

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам. Партия завершилась после 60-го хода российской шахматистки.