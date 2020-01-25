«Динамо» объявило о трансфере Комличенко, футболист объяснил свой выбор

Николай Комличенко перешел в «Динамо». Как сообщает официальный сайт бело-голубых, с экс игроком «Млады Болеслав» заключен контракт на 4,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.