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Геннадий Орлов: Кокорин никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи»

«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика - он находится в хорошей форме и хочет играть за «Зенит».

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.
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