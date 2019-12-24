Роналду: хочу завовать много трофеев с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что всем доволен в своём нынешнем клубе. «Мне всё нравится в «Ювентусе». У них отличная культура, это лучший клуб в Италии.