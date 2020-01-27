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Навка ответила немецкому чиновнику на критику победы российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсфорта в адрес российских спортсменов.
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