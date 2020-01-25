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«Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Краснодара» Комличенко

- Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, - сообщается на странице «Динамо» в Twitter. Футболист уже прибыл в расположение клуба в Турции, где проведет вместе с командой зимний сбор.

Если подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшим

На первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.

Главный тренер «Зенита» отметил интенсивность Исламхана в матче с «РБ Зальцбург»

Главный тренер сине-бело-голубых после второго товарищеского матча на сборах в Катаре отметил, что интенсивность и скорость у полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана была значительно выше.
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