Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

В конце финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада (3:4) форвард канадцев Эйдан Дудас выбросил шайбу за пределы площадки. This puck hit the camera. No doubt.