Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил всех с Новым годом и пожелал оставить негатив и злость в прошлом году. Также он пожелал терпимее относиться друг к другу.