Андрей Лунин перешел в «Реал Овьедо»

Соглашение рассчитано до июня 2020 года, после чего 20-летний вратарь вернется в стан команды из столицы Испании, в которую перешел летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллиона евро.