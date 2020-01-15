НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПолузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»Клубы РПЛ потратили на зарплаты больше полумиллиарда евро в 2018 годуВидео: боец MMA выбрался из-под противника и эффектно нокаутировал егоЭкхофф выиграла спринт в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30Шумаков был удалён за симуляцию второй раз за пять последних матчейПолузащитник сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Зенит»Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может стать игроком питерского «Зенита». Об этом сообщает Prosports.kz.рекламаСильвестр Игбун — о слухах о госпитализации: «Я чувствую себя хорошо, мое тело в порядке»Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о своем самочувствии. Ранее в СМИ появилась информация, что футболиста бело-голубых госпитализировали из-за проблем с почками.«Ахмат» на год арендовал форварда «Удинезе»Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу перешел в «Ахмат», сообщает официальный сайт грозненцев. 22-летний бразилец будет выступать в «Ахмате» до конца декабря 2020 года.Дмитрий Малышко: «Когда Белозеров говорит, что я похоронил эстафеты, это выглядит как слив спортсмена»Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал слова тренера мужской сборной России Сергея Белозерова о том, что он дважды «похоронил эстафету». — Не снимаю с себя вины.Новосибирские хоккеисты вырвали победу у «Амура»Новосибирская «Сибирь» в первенстве КХЛ выиграла в очередном тяжелейшем для себя матче. На этот раз, в Хабаровске против «Амура», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимуществоДо сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы. Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор— : —ГезтепеНачало в 10:00Кубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:30Весь футболреклама«Фонбет» открыл линию на противостояние Головина и Бакайоко в матче «Монако» — «ПСЖ»В рамках 15-го тура чемпионата Франции «Монако» на своём поле примет «ПСЖ». Совсем недавно команды выдали результативный матч, который завершился со счётом 3:3.НХЛ. Записи матчей02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир СМИ сообщили о согласовании Соболевым контракта с ЦСКАФутболист самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев переходит в московский ЦСКА. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник в среду, 15 января.рекламаЯ тебя очень уважаю, мэн. Конор забыл, что такое трэш-токПресс-конференция с Серроне стала самой любезной в жизни Макгрегора. За трое суток до UFC 246 в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция участников главного боя шоу — Конора Макгрегора и Дональда Серроне.