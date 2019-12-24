Биатлон. Тириль Экхофф выиграла спринт в Анси, Светлана Миронова стала четвертой

В Анси на этапе Кубка мира по биатлону завершился женский спринт. Российская биатлонистка Светлана Миронова остановилась в шаге от попадания на пьедестал. Гонку выиграла норвежка Тириль Экхофф.