Фанаты «Зенита» ушли со стадиона в матче с «Динамо»

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи. Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел.