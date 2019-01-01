Президент «Оренбурга»: абсолютно согласен со словами Гинера. Егорова пора менять

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). «Абсолютно согласен со словами Гинера о том, что в судействе сейчас не всё в порядке.