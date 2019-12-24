НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лабораторииДенис Лебедев снова возобновляет карьеру – подерется с Мчуну. Кажется, это ошибкаВАДА: «В 2017 году выявлено около 2000 антидопинговых нарушений»Али Абдельазиз сравнил Фрэнки Эдгара с Робертом Де НироЛыжник Шанава выиграл спринт на этапе КМ в Планице, Ретивых остановился в полуфиналеСК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лабораторииСледственный комитет России (СК) сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории.рекламаЭкхофф выиграла пасьют, россиянки не попали в топ-10На третьем этапе Кубка мира в Анси завершилась женская гонка преследования. Победу в пасьюте праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая ранее одержала победу в спринтерской гонке.Губерниев – Семину: тренером года не может быть наставник команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком«Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!Анчелотти и Артета увидели худший матч сезона. Им предстоит много работы«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 18-го тура премьер-лиги (0:0). За встречей с трибун наблюдали едва назначенные главные тренеры команд.«Ак Барс» – «Сибирь». Азеведо подрался с ШаровымВ матче чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью» произошла драка. На 6-й минуте первого периода потасовка возникла у нападающих Джастина Азеведо и Александра Шарова.Саид Нурмагомедов проиграл Раони БарселосуРоссийский боец легчайшей весовой категории UFC, Саид Нурмагомедов, потерпел первое поражение под баннером крупнейшего мма-промоушена, уступив бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут0 : 0БернлиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 0ВулверхэмптонИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0Кристал ПэласИдёт 1-й таймЕще 4Чемпионат ИспанииБарселона1 : 0АлавесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-041 : 0ФрайбургИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг0 : 1АугсбургИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииУдинезе1 : 0КальяриИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаМассовая драка в КХЛ: «Куньлунь» и «Торпедо» набрали 138 минут штрафаВ матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским "Куньлунем" и нижегородским "Торпедо" команды решили выяснить взаимоотношения с помощью кулаков.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Джейкобс: Чавес повёл себя неуважительноБывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс после победы раскритиковал оппонента — Хулио Сезара Чавеса.рекламаЗагитова начала разучивать элементы из парного катанияРоссийская фигуристка Алина Загитова, которая ранее объявила о приостановке своей карьеры, начала разучивать элементы из парного катания.