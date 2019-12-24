Овечкин забил «Нью-Джерси», выйдя на шестое место по голам на выезде в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью отметился двумя очками во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», завершившейся победой его клуба со счетом 6:3.