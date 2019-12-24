СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде

Заброшенная шайба в ворота «Дэвилз» стала для россиянина уже 346-й в выездных матчах НХЛ. Он вышел на 6-е место в истории НХЛ, сравнявшись с легендарным канадцем Марселем Дионном. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 35 (22+13) очков в 36 матчах.