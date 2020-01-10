«Динамо» планирует подписать воспитанника «Краснодара» Комличенко

Интервью с Панариным: «Рейнджерс», Матч всех звёзд НХЛ, финал МЧМ в записи

Егоров сходил на матч «Рейнджерс» и увидел человека, для которого нет рамок – ни в игре, ни в словах. Панарин сегодня – главный хоккеист на великой арене «Мэдисон Сквер Гарден».