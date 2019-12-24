Кубок мира по лыжам: Первый канал отменил трансляцию командного спринта из-за того, что россияне не вышли в финал

Российские лыжники не смогли выйти в финал спринта, поэтому трансляцию отменили. «В Словении в разгаре очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Трансляцию состязаний будет вести Первый канал.