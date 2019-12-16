Гинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «Смены курса не будет. Продолжим ставить самые высокие задачи»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о переходе 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ. «В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение.