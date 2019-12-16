Слуцкий может возглавить «Рубин»

Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online. В тренерский штаб Слуцкого могут войти Сергей Козко и Олег Кузьмин.