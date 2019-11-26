Пляжная сборная России уступила в овертайме ЧМ и сыграет в матче за 3-е место

Сборная России по пляжному футболу уступила в полуфинале чемпионата мира Италии. В основное время обе команды не смогли выявить победителя, поразив ворота друг друга по семь раз.