НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» установил рекорд АПЛФорвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛСМИ обнародовали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуМОК планирует пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CASИбрагимович: «Праздновать как бог я буду на „Сан-Сиро“»«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ«Ливерпуль» со счетом 1:0 в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте клуба. Встреча состоялась в субботу, 11 января.рекламаГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» на ее же домашней площадке: 1:2 ОТ. Таким образом, «Канадиенс» прервал печальну серию из восьми матчей без побед.В ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик Гонсалвеш40-летний португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш попал в аварию на седьмом этапе ралли "Дакар". В результате аварии гонщик погиб. Об этом сообщило AFP со ссылкой на организаторов ралли.Хави может возглавить «Барселону», руководство клуба обсудило с ним возможное назначениеЛегендарный экс-полузащитник Хави «Барселоны» рассматривается руководством каталонского клуба в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Хави уже провел встречу с боссами сине-гранатовых.Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания арендыЗащитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды. — Как провели отпуск? — С семьей дома в Венесуэле.Дмитрий Тарасов: «Уважение ко мне от игроков „Рубина“ уже чувствуется»Полузащитник Дмитрий Тарасов, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, поделился ожиданиями от предстоящих сборов с «Рубином».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе— : —СассуолоНачало в 06:30Чемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболреклама«Малага» уволила тренера из-за скандального видеоРуководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.Клуб сделал все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию по-дружески благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Тренер Вальядолида: Давайте не смешивать чемпионат с кубкомСерхио Гонсалес прокомментировал игру с Марбельей. Вальядолид во втором раунде Кубка Испании (1/32 финала) обыграл Марбелью – 1:1 и 4:1 в серии пенальти.реклама