Глава МОК Бах: решение WADA по России будет для нас обязательным

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался по поводу возможных санкций в отношении российских спортсменов, которые могут быть приняты на заседании исполкома Всероссийского антидопингового агентства, назначенном на 9 декабря.