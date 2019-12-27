Уход Игнатьева был неизбежен. Константин Генич – о самом громком трансфере декабря в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» допускает, что «Краснодар» был обижен на Игнатьева за историю с продлением контракта. И что в «Рубине» Иван может перезагрузить свою карьеру.