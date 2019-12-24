Норвежцы победили в командном лыжном спринте в Планице, россияне не отобрались в финал

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения). В финале они пробежали дистанцию за 16 минут 54,52 секунды.