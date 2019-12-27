НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2Проигрыш сборной на старте МЧМ, Емельяненко принял вызов Кадырова, «Ливерпуль» разгромил «Лестер» и другие ночные новости«Отставка назревала». Гендиректор «Уфы» считает, что Егоров не справился с работой в РФСЧемпионат России. Косторная, Щербакова, Трусова и Медведева выступят с произвольными программамиТребуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2В рамках 19-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" сотворил победный камбек в поединке против "Манчестер Сити".рекламаОфициально: «Милан» объявил о возвращении Златана ИбрагимовичаШведский форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Милане». Пресс-служба «россонери» объявила о возвращении легендарного форварда, при котором клуб выигрывал Скудетто.Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программеВ Красноярске завершился второй день чемпионата России по фигурному катанию.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.WADA пообещало отстоять в суде санкции в отношении РоссииГлава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что WADA убеждено в правильности санкций в отношении российского спорта и готово отстаивать их в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS).Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон3 : 2Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ТурцииБешикташ4 : 1ГенчлербирлигиЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаАданаспор2 : 0КарагюмрюкЗавершёнВесь футболрекламаПутин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лигиПрезидент России Владимир Путин вышел на лед для участия в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Он проходит вечером в среду, 25 декабря, на катке на Красной площади.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Баффало — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир